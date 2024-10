Os sinais de que Liam Payne estava com problemas antes de morrer

Liam Payne, morto nesta quarta-feira, 16, aos 31 anos, após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado na Argentina, sofria com abuso de drogas e álcool. Recentemente, o ex-integrante do One Direction também foi alvo de rumores de que teria obrigado sua ex-namorada Maya Henry a fazer um aborto.

Payne já ficou internado em uma clínica de reabilitação por mais de três meses e declarou, em um vídeo publicado no YouTube no ano passado, que ” tinha mais controle sobre a vida e tudo o que estava escapando de mim depois de ficar sóbrio”. “Eu só precisava tirar um tempinho para mim mesmo, na verdade, porque eu meio que me tornei alguém que eu realmente não reconhecia mais. E tenho certeza que vocês também não. Eu estava em má forma até aquele momento e eu estava muito feliz por meio que dar um basta na vida e no trabalho.”, completou o cantor.

Em uma entrevista de 2019, Liam revelou que precisava beber no auge do sucesso do One Direction, a fim de lidar com a pressão da fama. É quase como vestir a fantasia da Disney antes de subir no palco e, por baixo da fantasia da Disney, eu ficava puto a maior parte do tempo porque não havia outra maneira de entender o que estava acontecendo”, disse ele ao canal. “Quer dizer, foi divertido. Nós nos divertimos muito, mas houve certas partes em que ficou um pouco tóxico.”, declarou o artista para a Men’s Health Australia.

O que aconteceu com Liam Payne

O cantor Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, morreu aos 31 anos, nesta quarta-feira, 16, na Argentina. De acordo com o jornal La Nacion, o artista foi encontrado morto após cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Palermo, em Buenos Aires. Segundo informações iniciais, a polícia argentina foi acionada no local para conter “um homem agressivo que parecia estar sob efeito de drogas ou álcool”, e as autoridades confirmaram o óbito logo em seguida.

Quem era Liam Payne

Nascido em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido, Payne ficou famoso na adolescência em 2008, após entrar no reality show musical The X Factor, programa em que foi selecionado pelos jurados para formar a boy band One Direction, junto com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik. A seleção dos cinco integrantes foi feita pela cantora e jurada Nicole Scherzinger, e o grupo, mais tarde apadrinhado por Simon Cowell — outro jurado do programa e grande executivo musical –, se tornou um dos maiores grupos musicais do final da década de 2010 até 2016, quando a boyband se separou e todos seguiram carreiras solo. Entre os hits da banda estavam o single de estreia What Makes You Beautiful e outras músicas como You and I, Night Changes e Live While We’re Young. O One Direction lançou cinco álbuns bem-sucedidos e fizeram duas turnês mundiais, ganhando vários prêmios como MTV Music Awards. Filho de Geoff e Karen Payne, Liam pretendia ser corredor, mas começou a se interessar pelo canto na escola. Aos 12 anos, começou a fazer um curso de artes cênicas, depois começou a praticar canto, piano, violão e guitarra.

Em sua vida pessoal, Payne namorou a modelo britânica Sophia Smith de 2013 a 2015. Em 2016, aos 24 anos, ele assumiu namoro com a cantora Cheryl Cole, dez anos mais velha do que ele — ela tinha sido jurada do The X Factor na mesma época em que ele participou do programa, quando ele tinha 14 anos. Os dois tiveram um filho em 2017, chamado Bear, e no ano seguinte se separaram. Depois, o cantor namorou a modelo Maya Henry, com quem terminou em 2022. Rumores na imprensa americana dizem que Liam chegou a pedir para Maya fazer um aborto, após a mesma lançar um livro em que relatava a experiência de forma fictícia, mas avisava que se inspirou na própria história.

Após o fim do One Direction em 2016, Liam lançou o seu primeiro single a solo, Strip That Down, em maio de 2017, e seu primeiro disco solo, LP1, foi lançado em 2019. Em 2021, Liam Payne se apresentou em uma festa de 15 anos em Goiânia, no aniversário da filha de um fazendeiro. Em 2023, ele se apresentaria no Brasil no festival The Town, mas cancelou a apresentação — e sua agenda em outros países da América do Sul, após sofrer de uma infecção renal e acabou substituído por Joss Stone.