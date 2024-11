Os shows internacionais imperdíveis no Brasil no segundo semestre de 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O segundo semestre de 2024 está repleto de grandes shows internacionais. As atrações vão desde a incensada Lauryn Hill, já em julho, além de shows de Bruno Mars, Eric Clapton e Iron Maiden. A agenda conta ainda com apresentações do Kool & The Gang e o grupo de punk de garagem The Hives. A seguir, confira os principais eventos.

Chic Show

Festival com Lauryn Hill, YG Marley, Wyclef Jean e Jimmy “Bo”

Celebração dos 50 anos do Chic Show, festival de black music que tomou conta da capital paulista nos anos 1970, idealizado por Luiz Alberto da Silva, o Luizão

Onde: Allianz Parque (São Paulo)

Data: 13 de julho

Mariah Carey

A cantora fará uma apresentação solo em São Paulo um dia antes do show no Rock in Rio, em São Paulo. O show celebrará os 30 anos de carreira da artista.

Onde: Allianz Parque (São Paulo)

Data: 20 de setembro

Eric Clapton

O lendário cantor e guitarrista celebra os 60 anos de carreira com quatro shows no Brasil, sendo que um deles será no Vibra São Paulo, mais intimista.

24 de setembro: Ligga Arena, em Curitiba

26 de setembro: Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro

28 de setembro: Vibra São Paulo, São Paulo

29 de setembro: Allianz Parque, em São Paulo

Bruno Mars

O cantor americano fará 14 apresentações no Brasil e contornou a proibição de fazer shows no Rio de Janeiro na véspera da eleição municipal alterando as datas. Os shows na véspera da eleição acontecerão de qualquer forma, porém em São Paulo.

4 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

5 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

8 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

9 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

12 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

13 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

26 de outubro: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

27 de outubro: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

1 de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

The Hives

Após um show sob sol forte no festival Primavera Sound, em São Paulo, no ano passado, o grupo sueco de punk de garagem retorno ao Brasil para um show em um local menor.

Onde: Tokio Marine Hall (São Paulo)

Data: 15 de outubro

Kool & The Gang

A lendária banda de R&B volta ao Brasil para um show único em São Paulo, interpretando hits setentistas como Celebration, Jungle Boogie e Cherish.

Onde: Espaço Unimed (São Paulo)

Data: 15 de novembro

Iron Maiden

A lendária banda de heavy metal retorna ao Brasil para duas apresentações no Allianz Parque com a turnê Future Past, com novas músicas do disco Senjutsu, lançado em 2021

Onde: Allianz Parque (São Paulo)

Data: 6 de dezembro

