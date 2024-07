Os cinco melhores álbuns pop lançados em 2024 – até agora

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Da experiente Beyoncé à novata sul-africana Tyla, apontamos a seguir os cinco melhores lançamentos da música pop de 2024 até o momento. A lista conta ainda com a espevitada Charli XCX e a premiada Billie Eilish. Confira a seguir:

Cowboy Carter, de Beyoncé

Um dos mais aguardados lançamentos de 2024, o álbum lançado em março marca a entrada de Beyoncé no country music. Com 27 faixas, o disco busca afastar o country da imagem branca e conservadora que se tornou comum ao meio. A artista grava canções autorais e também alguns belos covers, de clásicos reinterpretados de Dolly Parton, Willie Nelson, Beach Boys, Nancy Sinatra, Chuck Berry e também Beatles.

Brat, de Charli XCX

O novo álbum da cantora britânica, de 31 anos, entrou entre os assuntos mais falados da internet não só pelos hits dançantes de seu novo álbum, mas também pelo conceito. Com uma capa verde limão e o título do trabalho, Brat (algo como pirralha) escrito em uma letra tosca e fora de foco, Charli se impôs como um dos principais nomes do pop com canções de letras combativas e batidas agressivas. Charli se explicou em um tuíte, dizendo que “a demanda constante por acesso aos corpos e rostos de mulheres em capas de álbuns é misógina e entediante”.

Hit Me Hard and Soft, de Billie Eilish

O novo disco de Billie Eilish, a cantora mais jovem a ganhar dois Oscars de melhor canção na história, explora a sexualidade da artista de maneira, mas íntima e direta e transita por múltiplos gêneros músicas com destreza e sofisticação. Neste trabalho, ela junta novamente ao irmão Finneas para compor dez canções inéditas sem se deixar levar pelas pressões do sucesso do mundinho pop americano.

Orquídeas, por Kali Uchis

Em seu quarto álbum, a colombiana Kali Uchis, dona da impressionante marca de mais de 1 bilhão de streamings, entrega uma elegante mistura de pop, jazz e R&B, firmando-se como um dos grandes nomes da música latina atual. Todas as faixas são escritas em espanhol e soam dançantes o suficiente para não se afastarem do pop, mas também revelam-se refinadas e capazes de agradar ouvidos mais apurados.

Tyla, de Tyla

Aos 22 anos, a cantora sul-africana Tyla se firma como uma das grandes novidades da música pop neste álbum de estreia. Seus vocais sensuais são perfeitos para as pistas, numa mistura envolvente de R&B e afrobeats, com destaque para o single Water.

