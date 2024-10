Offspring anuncia “festival” punk no Brasil com Sublime e Rise Against

Após divulgar sua nova música Come To Brazil, em que homenageia o país, a banda de punk Offspring revelou nesta sexta-feira, 4, que fará uma espécie de “festival itinerante” em março de 2025, com o mesmo nome da canção, que passará por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Entre as atrações confirmadas, além o Offspring, também estão Amyl And The Sniffers, Sublime, Rise Against,The Damned e The Warning.

Ao todo, serão cinco apresentações. 5 de março, no BeFly Hall, em Belo Horizonte (com abertura de Amyl & The Sniffers); 6 de março, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (com abertura do Sublime e Rise Against); 8 e 9 de março, em São Paulo e Curitiba, no Allianz Parque e na Pedreira Paulo Leminski, respectivamente (ambas com abertura de Sublime, Rise Against, The Damned, Amyl & the Sniffers e The Warning); e 11 de março, em Porto Alegre, no Pepsi on Stage (com abertura de The Warning). O show será realizado pela 30e. A venda geral de ingressos no dia 7 de outubro, segunda-feira, ao meio-dia, no site da Eventim (acesse aqui).

Nova música

Em Come To Brazil, o Offspring cita na letra o Corcovado, caipirinha e o churrasco. A música fará parte do novo álbum Supercharged, previsto para ser lançado em 11 de outubro. O título faz referência aos comentários dos fãs brasileiros nas redes sociais, que sempre comentam “please, come to Brazil”. Na letra, a banda de punk rock californiana canta em inglês: “Todos os nossos fãs, bom, eles são realmente ótimos / Mas os do Brasil, eles realmente levam o prêmio/ Mandando mensagens o tempo todo, eles imploram, ‘Digam que vão / Digam que vão vir ao Brasil’ / ‘Vocês vão amar as praias, vocês vão amar os biquínis ” Esta é a terceira música lançada do álbum. Make It All Right e Light it Up, disponíveis desde julho e agosto.

Continua após a publicidade

O grupo conhece bastante o país e, em entrevista a VEJA em 2021, falou sobre a política nacional. “Acho que o Brasil passa por algo muito semelhante ao que passamos. Bolsonaro e Trump são muito, muito parecidos. Não sei como elegemos esses líderes. Acho que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos merecem mais que isso”, disse o guitarrista Noodles.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: