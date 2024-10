O verdadeiro nome de Gusttavo Lima, incluído no sistema de alerta da PF

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Na segunda-feira, 23, a justiça de Pernambuco decretou o pedido de prisão preventiva de Gusttavo Lima, investigado em um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a casas de aposta online. Para além do pedido de prisão, um detalhe que surpreendeu muita gente foi o nome verdadeiro do sertanejo: Nivaldo Batista Lima, conforme descrito na decisão da juíza Andrea Calado da Cruz.

Nivaldo, como fora batizado, chegou a usar o nome no início da carreira, mas passou a adotar Gustavo no cenário artístico em 2006, quando formou a dupla Gustavo e Alessandro — por achar que a combinação soaria melhor. Mais tarde, quando partiu para a carreira solo, o sertanejo adicionou um T para diferenciá-lo de homônimos, e ficou conhecido como Gusttavo Lima.

Nas redes sociais, alguns usuários demonstraram surpresa ao descobrir o nome de batismo do cantor, pelo qual ainda é chamado por membros da família e amigos próximos. “Finalmente o Gusttavo Lima foi preso pela farsa ideológica de ter escondido esse tempo todo que seu nome é Nivaldo”, brincou um perfil do Blue Sky. “O pessoal mais chocado que o nome do Gusttavo Lima é Nivaldo do que com a prisão”, disse outro usuário da rede.

O nome de Gusttavo, inclusive — que viajou para os Estados Unidos pouco antes do pedido de prisão ser decretado — foi adicionado ao sistema de alertas de tráfego internacional da Polícia Federal — o que, na prática, permite que ele seja preso se voltar ao Brasil, ao passar em qualquer um dos postos de migração do país, como portos, aeroportos ou fronteiras terrestres.

