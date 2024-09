O ruidoso processo de plágio contra Miley Cyrus por música de Bruno Mars

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Miley Cyrus está sendo processada por supostamente plagiar trechos da música When I Was Your Man, de 2013, gravada por Bruno Mars. O processo foi aberto na segunda-feira, 16, em Los Angeles, pela empresa Tempo Music Investments, que alega exploração não autorizada da canção.

O processo lista ainda os coautores Gregory Hein e Michael Pollack, a Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmet e outras empresas acusadas de distribuir a faixa. O cantor Bruno Mars, no entanto, não é citado.

A Tempo Music quer uma indenização por Miley usar na música Flowers trechos de When I Was Your Man. Segundo a empresa, que é dona de uma parte da música, comprada do coautor Philip Lawrence, a cantora duplicou elementos melódicos, harmônicos e líricos, incluindo sequência do verso, linha de baixo, compassos do refrão.

“É inegável, com base na combinação e no número de similaridades entre as duas gravações, que Flowers não existiria sem When I Was Your Man. Com Flowers, Cyrus, Hein e Pollack criaram um trabalho derivado de When I Was Your Man sem autorização”, diz um trecho do processo.

A música de Cyrus foi um tremendo sucesso, rendendo um Grammy este ano de melhor performance solo pop e ocupou durante oito semanas o primeiro lugar das paradas musicais nos Estados Unidos e dez semanas no Reino Unido.

