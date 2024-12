O recorde quebrado por Taylor Swift com a megaturnê The Eras Tour

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Taylor Swift encerrou a megaturnê The Eras Tour na noite de domingo, 8, e divulgou pela primeira vez os valores arrecadados em sua longa incursão pelos palcos. Ao longo de 149 shows, realizados em quatro continentes durante um período de 21 meses, Taylor faturou mais de 2 bilhões de dólares (cerca de 12,6 bilhões de reais) em vendas de ingressos — número que a fez bater o recorde de turnê mais lucrativa da história. A informação é do jornal The New York Times.

Até então, o recorde pertencia à banda Coldplay, que arrecadara 1 bilhão de dólares (cerca de 6 bilhões de reais) em ingressos ao longo das 156 datas da turnê Music Of The Spheres — apenas metade do faturamento da turnê de Taylor, que teve sete apresentações a menos. De acordo com a empresa que gerenciou a The Eras Tour, mais de 10 milhões de espectadores foram aos shows. Dessa forma, cada assento foi vendido por uma média de 204 dólares, ou 1240 reais.

Qual o impacto da The Eras Tour?

Desde que teve início, em março de 2023, a turnê ganhou status de fenômeno cultural, arrastando multidões e movimentando a economia. Nas cidades onde a cantora se apresentou, o número de passageiros no transporte público aumentou e a ocupação dos hotéis disparou, fenômeno chamado de “efeito Swift”. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de serviços prestados às famílias, que acomodam hotéis e restaurantes, registraram um avanço de 2,2% em novembro de 2023, o que pode ser relacionado às seis apresentações que a popstar realizou em São Paulo e no Rio de Janeiro no período.

Além disso, graças ao sucesso comercial da série de shows, Taylor superou nomes como Rihanna, Beyoncé e Madonna e se tornou a cantora mais rica do mundo. Um relatório publicado pela revista Forbes no mês de outubro passado indica que a artista tem um patrimônio líquido avaliado em 1,6 bilhão de dólares (cerca de 9,7 bilhões de reais). Entre os elementos que compõem sua fortuna, estão os valores arrecadados com royalties e turnês, seu vasto catálogo musical e imóveis.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Publicidade