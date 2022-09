O recado do CPM22 — com indireta a Bolsonaro — ao pedir paz no Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O CPM22 pregou pela paz e, em uma indireta ao presidente Jair Bolsonaro (PL), discursou contra as armas durante seu show no Rock in Rio nesta quinta-feira, 8. O vocalista, Badauí, defendeu o Brasil como o país da diversidade e pediu para que as pessoas abandonem o ódio gratuito. “Quero fazer um brinde a esse momento incrível. Não só do festival, mas desse momento das nossas vidas. Depois de tudo que a gente passou, poder estar aqui, aglomerado. Muito obrigado por essa energia positiva, é tudo que esse país precisa: positividade”, começou o roqueiro.

“Não adianta a gente se amar, ser tudo maravilhoso nesses sete dias de festival, e depois sair daqui e ficar lavando ódio na internet de graça, odiando as pessoas por nada. Porque o Brasil sempre foi o país querido, o país da diversidade. Esse festival é o que abrange todas as coisas, a igualdade, a diversidade, o respeito, o amor. É o que a gente precisa nesse país, não ódio. É o festival da cultura, de valorizar a arte. O país que tem cultura, que valoriza a sua cultura, não precisa de arma, porque arma mata as pessoas”, completou Badauí, sendo aplaudido pela plateia do Palco Mundo. Confira: