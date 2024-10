O quitute bem carioca que Katy Perry deu aos fãs em porta de hotel

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em passagem pelo Brasil para show no Rock in Rio na noite desta sexta-feira, 20 de setembro, Katy Perry já participou do reality Estrela da Casa e tomou café da manhã no Mais Você. Durante a madrugada, ela ainda teve tempo para mais uma interação direta — e peculiar — com o público nacional. Na porta do Copacabana Palace, onde está hospedada, a cantora americana distribuiu múltiplas fatias de pizza para seus fãs, com a cortesia de entregá-las para eles com as próprias mãos. Em honra à cidade onde está, ainda teve o cuidado de encobrir a janta com uma generosa camada de ketchup, à moda dos cariocas.

A estrela pop teve ajuda de funcionários de sua equipe e, apesar de distribuir o quitute, não o comeu junto aos fãs. A ação não teve laços com qualquer marca específica, já que as caixas que carregavam o alimento eram simples e brancas. Apesar de inusitada, a demonstração de generosidade já é um truque conhecido da cantora. Em fevereiro de 2022, um vídeo seu em uma boate logo viralizou por conta do mesmo gesto. Na ocasião, ela levou pilhas de pizza para uma boate em Las Vegas e, atrás da cabine de DJ, passou a atirar fatias na direção do público. A própria Perry compartilhou o momento em suas redes, brincando que seria “uma mãe alimentando seus filhos”.

Na final do reality musical American Idol, em maio de 2024, a cantora novamente atirou uma fatia ao público, mas teve recepção negativa, acusada de tratar fãs como “cães” e criticada por desperdiçar comida, já que sua mira levou o salgado ao chão. Perry aprendeu a lição e agora só faz entregas de mão em mão, sem arremessos — já o adicional de ketchup é exclusividade brasileira.

Também nesta sexta, a cantora lançou seu mais novo disco, 143. No palco do Rock in Rio, é esperado que ela junte a divulgação do novo trabalho aos seus maiores hits, como Teenage Dream e Firework.

