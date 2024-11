O que tem no disco de R$ 2.000 que Adele vai lançar em abril

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os fãs de Adele vão ter que colocar a mão no bolso para garantir o novo lançamento da cantora inglesa. Trata-se de um box limitado em vinil com as apresentações ao vivo da diva na série de shows Weekends With Adele em Las Vegas. O artigo de luxo custa 340 euros (ou 2.000 reais na cotação de hoje), fora o valor do frete, e contém três discos além de mimos extras. Atualmente em pré-venda no site da cantora, o box será lançado oficialmente em abril.

Adele fez 100 apresentações no teatro Colosseum no hotel Caesars Palace, em Las Vegas, cada uma com mais de 2 horas de duração e com canções variadas de sua discografia, como Hello, Rolling in the Deep e Someone Like You. Além das músicas entoadas ao vivo, os discos trazem também momentos descontraídos da cantora, que usava o intervalo entre as faixas para se conectar com os fãs. Os três discos de vinil são acompanhados por um enorme livro com fotos dos shows, além de papéis recortados em formatos de coração com mensagens da cantora, os quais eram jogados na plateia ao fim de cada apresentação. Ainda não há informações sobre se as canções ao vivo serão disponibilizadas nas plataformas de streaming. Confira a seguir a tracklist dos discos e o post da cantora que mostra em detalhes o box.

Hello

Easy On Me

Turning Tables

Take It All

I Drink Wine

Water Under The Bridge

Send My Love (To Your New Lover)

Oh My God

One and Only

Don’t You Remember

Rumour Has It

Skyfall

Hometown Glory

Love In The Dark

Cry Your Heart Out

Set Fire To The Rain

When We Were Young

Hold On

Someone Like You

Rolling In The Deep

Love Is A Game