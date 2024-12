O que os dados do Spotify dizem sobre envelhecimento do público sertanejo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Spotify divulgou nesta quarta-feira, 11, mais uma leva de dados sobre as músicas mais ouvidas na plataforma em 2024. Chama a atenção, no entanto, o evidente envelhecimento do público sertanejo – que deixou de ser universitário há bastante tempo. As músicas mais ouvidas entre os assinantes de 13 a 24 anos, o ritmo predominante foi o funk, trap e hip-hop. Já entre o público de 25 a 44 anos, só deu sertanejo, numa clara divisão de gostos do público entre os dois ritmos mais ouvidos do Brasil nos últimos anos. Os dados sugerem ainda que o sertanejo não conseguiu se renovar, mesmo com artistas jovens, como a cantora Ana Castela. A artista não figura entre as mais ouvidas no público até 24 anos, mas aparece nas faixas etárias mais altas.

A pesquisa do Spotify trouxe ainda os artistas mais ouvidos na América Latina em 2024 e nenhum deles é brasileiro. Todos cantam em espanhol e o ritmo predominante é o reggaeton. Quando o recorte é dos artistas brasileiros mais ouvidos no exterior, a carioca Anitta lidera a lista. Outro dado curioso é a lista das músicas mais ouvidas em 2024 lançadas há mais 20 anos no Brasil. Entre elas está Every Breath You Take, do The Police, Vida Loka, Pt. 1, do Racionais MCs, e Tempo Perdido, do Legião Urbana.

No exterior, a cantora Taylor Swift lidera em todas as idades. Na semana passada, o Spotify revelou que a cantora foi a artista mais ouvida no mundo em 2024, com 25,6 bilhões de streams.

Confira as listas completas abaixo:

Os mais escutados por faixa etária, entre Gen Z e Millenials, no Spotify no mundo e no Brasil neste ano.

Artistas mais escutados no Brasil

13 a 17 anos

MC Ryan SP Mc IG MC PH Mc Kevin Veigh

18 a 24 anos

MC Ryan SP Mc IG MC PH Henrique & Juliano Veigh

25 a 34 anos

Henrique & Juliano Ana Castela MC Ryan SP Zé Neto & Cristiano Mc IG

35 a 44 anos

Henrique & Juliano Ana Castela Gusttavo Lima Lauana Prado Zé Neto & Cristiano

Músicas mais escutadas no Brasil

13 a 17 anos

THE BOX MEDLEY FUNK 2, por THE BOX Let’s Go 4, por Dj GBR Aquariano Nato, por MC Saci A Internet É Toxica, por Dj Lc 400, por Mc IG

18 a 24 anos

THE BOX MEDLEY FUNK 2, por THE BOX Aquariano Nato, por MC Saci Let’s Go 4, por Dj GBR Mtg Quero Te Encontrar, por DJ JZ MTG QUEM NÃO QUER SOU EU, por DJ TOPO

25 a 34 anos

Barulho Do Foguete – Ao Vivo, por Zé Neto & Cristiano Gosta De Rua – Ao Vivo, por Felipe e Rodrigo Haverá Sinais – Ao Vivo, por Jorge & Mateus Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade – Ao Vivo, por Lauana Prado Anestesiado – Ao Vivo, por Murilo Huff

35 a 44 anos

Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade – Ao Vivo, por Lauana Prado Barulho Do Foguete – Ao Vivo, por Zé Neto & Cristiano Haverá Sinais – Ao Vivo, por Jorge & Mateus Daqui pra Sempre, por Manu Dois Tristes – Ao Vivo, por Simone Mendes

Artistas mais escutados no mundo

13 a 17 anos

Taylor Swift Arijit Singh The Weeknd Drake Billie Eilish

18 a 24 anos

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Travis Scott

25 a 34 anos

Taylor Swift Bad Bunny Drake The Weeknd Feid

35 a 44 anos

Taylor Swift KAROL G Eminem The Weeknd David Guetta

Músicas mais escutadas no mundo

13 a 17 anos

One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp), por The Weeknd I Wanna Be Yours, por Arctic Monkeys My Love Mine All Mine, por Mitski End of Beginning, por Djo Gata Only, por FloyyMenor e Cris Mj

18 a 24 anos

Gata Only, por FloyyMenor e Cris Mj Espresso, por Sabrina Carpenter One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp), por The Weeknd BIRDS OF A FEATHER, por Billie Eilish End of Beginning, por Djo

25 a 34 anos

Beautiful Things, por Benson Boone

Espresso, por Sabrina Carpenter

BIRDS OF A FEATHER, por Billie Eilish

Lose Control, por Teddy Swims

Too Sweet, por Hozier

35 a 44 anos

Beautiful Things, por Benson Boone Lose Control, por Teddy Swims Cruel Summer, por Taylor Swift Espresso, por Sabrina Carpenter A Bar Song (Tipsy), por Shaboozey

Artistas mais escutados na América Latina em 2024:

1. Bad Bunny

2. Peso Pluma

3. Feid

4. Junior H

5. Natanael Cano

6. KAROL G

7. Fuerza Regida

8. Taylor Swift

9. Rauw Alejandro

10. Carin Leon

Álbuns mais escutados na América Latina em 2024:

1. MAÑANA SERÁ BONITO, por KAROL G

2. ÉXODO, por Peso Pluma

3. Un Verano Sin Ti, por Bad Bunny

4. GÉNESIS, por Peso Pluma

5. $AD BOYZ 4 LIFE II, por Junior H

6. nadie sabe lo que va a pasar mañana, por Bad Bunny

7. Pa las Baby’s Y Belikeada, por Fuerza Regida

8. El Comienzo, por Grupo Frontera

9. FERXXOCALIPSIS, por Feid

10. INCÓMODO, por Tito Double P

Músicas mais escutadas na América Latina em 2024:

1. LUNA, por Feid e ATL Jacob

2. Gata Only, por FloyyMenor e Cris Mj

3. La Diabla, por Xavi

4. Madonna, por Natanael Cano e Oscar Maydon

5. QLONA, por KAROL G e peso Pluma

6. PERRO NEGRO, por Bad Bunny e Feid

7. Si Antes Te Hubiera Conocido, por KAROL G

8. Según Quién, por Maluma e Carin Leon

9. Que Onda, por Calle 24, Chino Pacas e Fuerza Regida

10. La Víctima, por Xavi

Podcasts mais escutados na América Latina em 2024:

1. Café Com Deus Pai | Podcast oficial

2. Relatos de la Noche

3. La Cotorrisa

4. Podpah

5. LAS MEMORIAS DEL ALMA

6. Psicologia na Prática

7. Jota Jota Podcast

8. Inteligência Ltda.

9. Café da Manhã

10. Não Inviabilize

Artistas brasileiros mais escutados no exterior no Spotify em 2024

1. Anitta

2. Mc Gw

3. Zerb

4. Pabllo Vittar

5. Mc Delux

6. Bibi Babydoll

7. 2KE

8. Polaris

9. Mc Menor Do Alvorada

10. Anar

Podcasts brasileiros mais escutados no exterior no Spotify em 2024

1. English with Thiago

2. Podpah

3. Astro Vision – Astrologia e Autoconhecimento

4. Café Com Deus Pai | Podcast oficial

5. Não Inviabilize

6. Inteligência Ltda.

7. Flow Podcast

8. Jota Jota Podcast

9. Palavra é Vidas! ❤️

10. Psicologia na Prática

