O que esperar do novo doc sobre os Beatles produzido por Martin Scorsese

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um novo documentário sobre os Beatles, intitulado Beatles ’64, produzido por Martin Scorsese, e dirigido por David Tedeschi, com estreia prevista para 29 de novembro no Disney +, mostrará cenas inéditas da primeira viagem da banda aos Estados Unidos, em 1964.

As cenas foram filmadas pelos documentaristas Albert e David Maysles. As cenas, segundo os produtores, conta “uma história mais íntima dos bastidores” e das apresentações no programa The Ed Sullivan Show. O documentário contará ainda com entrevistas recentes com Paul McCartney e Ringo Starr — ambos também coprodutores.

Uma semana antes do documentário ser lançado, sairá um álbum The Beatles: 1964 US Albums in Mono, com sete reedições de álbuns dos beatles.

Scorsese já fez alguns documentários musicais. Um deles sobre o guitarrista George Harrison, em 2011. Em Living in the Material World, ele contou a vida do guitarrista desde seus primeiros dias em Liverpool até suas viagens à Índia. É de Scorsese também o documentário The Rolling Stones Shine a Light, de 2008.

O documentário sobre os Beatles segue uma linha de vários vídeos sobre a banda. Um deles, de Peter Jackson, The Beatles: Get Back, de 2021, resgatou imagens inéditas da banda durante a gravação do disco Let It Be. Também foi anunciado um filme de ficção biográfico contando a história de cada um dos músicos, dirigido por Sam Mendes, com previsão de estreia para 2027.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial