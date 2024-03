O problema de saúde que poderá afastar Bon Jovi definitivamente dos palcos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após uma cirurgia nas cordas vocais em 2022, o cantor Jon Bon Jovi, de 62 anos, revelou em entrevista a uma rádio de Boston, nos Estados Unidos, que não sabe se poderá voltar a fazer turnês tão cedo. O músico contou que antes da cirurgia, suas cordas vocais estavam “atrofiando”. Uma delas estava grossa e outra muito fina. A cirurgia reconstrutiva das cordas vocais é chegada de “medialização”.

“Embora eu esteja no caminho da recuperação e tenha conseguido aproveitar meu tempo e cantar uma música por dia quando gravei o disco, minha necessidade e desejo é poder cantar duas horas e meia, uma noite, quatro noites por semana, durante meses a fio. E então estou trabalhando para atingir esse objetivo”, ele disse na entrevista.

Enquanto o músico não volta para a estrada, ele prepara as comemorações de 40 anos do grupo, com o lançamento do álbum Forever para 7 de junho. Já em 26 de abril estreia a série documental Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi, no Star+.

Um ano antes da cirurgia, Bon Jovi conversou com a reportagem de VEJA para falar sobre o clipe Story of Love, faixa composta inspirada em sua família. Na ocasião, o músico comentou sobre os cabelos brancos e a vontade de ser avô. “Eu poderia pintar meu cabelo, aplicar Botox e continuar cantando aquelas músicas, fingindo ser alguém que não sou. Mas não seria eu mesmo”, disse.

