O objeto proibido no show de Rosalía em São Paulo que perturbou os fãs

Fenômeno espanhol, a cantora Rosalía se apresenta pela primeira vez no Brasil nesta segunda-feira, 22, em São Paulo, no Espaço Unimed. De praxe em shows, uma lista com diversos objetos proibidos dentro do espaço, por medidas de segurança, foi divulgada, e um item específico foi evidenciado pela Live Nation, produtora da turnê da artista pop: capacetes de moto.

Na postagem de orientação aos espectadores que vão à apresentação de Rosalía, o acessórios usado por motoqueiros foi destacado em negrito pela organizadora e o motivo é bem simplório: o álbum-título da turnê é Motomami, cuja capa estampa justamente a espanhola usando um capacete de moto decorado com cabelos artificiais. Apesar do veto ao item em questão ser comum em locais assim, o provável receio da organização do evento é que fãs da cantora apareçam fantasiados com o mesmo adereço, o que pode ser perigoso em meio a uma multidão de pelo menos 8 000 pessoas — quantidade de ingressos vendidos. Entre a longa lista de objetos proibidos estão artefatos já costumeiramente censurados, como câmeras fotográficas profissionais, bebidas alcoólicas e armas brancas.

A MOTOMAMI já está entre nós! Se liga em tudo o que você precisa saber para curtir um dos shows mais aguardados no ano e se prepare para esquecer que o frio existe. 🚨🏍️ Capacetes são permitidos somente no palco, tá? (1/2) pic.twitter.com/FyF1ffBdOZ — Live Nation Brasil (@LiveNationBR) August 22, 2022