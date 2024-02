O motivo de saúde que fez Preta Gil cancelar show no Carnaval de Salvador

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Preta Gil explicou em uma série de vídeos no Instagram o motivo de saúde que a levou a cancelar uma apresentação que faria na terça-feira, 13, em Salvador. “Tive uma baixa de imunidade e uma gripe oportunista, daquelas de carnaval”, disse ela, brincando em seguida com a folia. “Apelidei minha gripe de Macetando, Nego Doce, Perna Bamba, que são as minha três músicas desse carnaval”.

Preta se sentiu mal na segunda-feira, no camarote da família, em Salvador, e foi para casa, onde passou por uma bateria de exames que atestaram a gripe forte. A cantora disse estar medicada, e já se sentir melhor, e recomendou que os fãs se hidratem e descansem após a folia. Ela voltou aos palcos recentemente após um longo tratamento contra um câncer de intestino, e marcou presença no Carnaval de Salvador, no camarote da família.

O cancelamento

Dois meses após finalizar o tratamento de seu câncer no intestino, a cantora Preta já se apresenta ao público rotineiramente e se preparava para participar de todos os dias de folia carnavalesca, os quais encerraria com um show ao lado de Xamã na terça-feira, mas foi aconselhada por médicos a cancelar a apresentação. Nos stories de sua conta no Instagram, ela escreveu que seu corpo “precisava” de repouso após “muitas emoções nos últimos dias”, e que estava se sentindo indisposta. Ela lamentou perder a oportunidade de cantar ao lado do colega, mas manteve que prioriza seu bem-estar e saúde. Preta ainda agradeceu o carinho que recebeu ao longo da semana, “amor que não tem explicação”, e todos que a prestigiaram. “Até 2025”, finalizou.

A cantora se apresentou no camarote Expresso 2222 em Salvador no domingo, 11, e lá celebrou sua recuperação, exclamando: “Sou Preta Maria, tenho 49 anos. Sou uma mulher gorda, bissexual, tenho uma neta de 8 anos e acabei de vencer um câncer! Estou muito feliz de estar aqui”.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial