O inferno astral de Katy Perry: cantora arranja briga com governo espanhol

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Prestes a lançar um novo álbum, Katy Perry vem encarando alguns percalços — causados por escolhas ruins. Depois de ser criticada por recrutar o produtor Dr. Luke, acusado de estupro pela cantora Kesha, para integrar a faixa feminista Woman’s World, agora ela se encrencou com o governo da Espanha. A cantora americana virou alvo do departamento de proteção ao meio ambiente das Ilhas Baleares, o qual afirma que ela não teve as permissões necessárias para gravar o clipe musical da canção Lifetimes em uma área protegida da região.

Na produção, Katy se diverte de biquíni numa viagem pelas ilhas de Ibiza e Formentera e, após momentos sob o sol, parte para as baladas animadas da noite. Foram justamente as cenas em Formentera, nas dunas de S’Espalmador, área protegida, que Katy teria feito as imagens sem a devida autorização.

Segundo o governo local, autoridades checam se houve algum dano na área, que é demarcada por um cordão limitando o acesso. Apesar da bronca pública, Katy não cometeu um crime contra o meio ambiente, já que é possível a autorização para fotografias e filmagens na área. As dunas de quase 3 metros de extensão são parte de um parque nacional de administração privada.

Para reforçar o drama, a canção é outra produzida por Dr. Luke, parceria que vem torcendo narizes dentro do meio. Lifetimes será parte do novo disco, 143 (código para a frase “Eu te Amo”), que será lançado em 20 de setembro.