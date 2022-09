O figurino que uniu a direita e a esquerda em show no Rock in Rio

O cantor Caio Prado, que participou do show em homenagem a cantora Elza Soares, usou um figurino bastante original. O artista misturou o uniforme da Seleção Brasileira de Futebol (frequentemente usado pelos apoiadores do presidente Bolsonaro), com um vestido longo vermelho, cor do Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula.

Prado disse que a roupa foi baseada na música Reconciliar. “De um lado um vestido vermelho, de gala, longo, e do outro um jogador de futebol da seleção brasileira, provocando a reflexão sobre ser nossa, de todes os brasileiros, as cores da nossa bandeira”, disse.

Segundo o músico, o figurino trabalha a dualidade do feminino (de um lado) e do masculino (do outro). “Um protesto silencioso e ‘barulhento’ ao mesmo tempo e como próprio nome diz, a ideia do figurino é provocar o desejo de reconciliação do país, das nossas lutas pelos direitos das ditas minorias, tais como a população LGBTQIAP+ (cujo Caio faz parte), da população negra, da luta pelos direitos das mulheres e da população vulnerável socialmente”, diz.

O músico também usou outro figurino no show. Um vestido igual ao que Elza Soares usou em sua última turnê. Veja as fotos abaixo: