O estrago que Donald Trump provocou para marca lendária de guitarras

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O presidente-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, comprou briga com a marca de guitarras Gibson, após surgir em sua rede social, Truth Social, divulgando uma nova marca de guitarras, a Trump Guitars. O problema é que o design do instrumento é idêntico ao icônico modelo Les Paul, da Gibson. A empresa, notando a semelhança, entrou imediatamente com uma ação extra-judicial exigindo que a empresa 16 Creative, que produziu o produto, pare de vendê-lo.

A fabricante de guitarras, com 130 anos de existência, justificou a ação, pois o “design infringe as marcas registradas da Gibson, particularmente a icônica forma do corpo da Les Paul”.

Os instrumentos copiados trazem o desenho de uma águia e a assinatura de Donald Trump em 275 unidades. Cada instrumento autografado deverá custar 10.000 dólares (cerca de 58.000 reais). No site oficial do produto, diz que as 275 unidades autografadas já esgotaram. É possível, no entanto, comprar os modelos sem assinatura por cerca de 1.500 dólares.

Este não é o primeiro produto que Donald Trump lança com sua marca. O próximo presidente dos Estados Unidos chegou a lançar até uma “bíblia patriota”, no valor de 60 dólares (cerca de 300 reais), que traria em suas páginas as reproduções da Constituição Americana, a declaração de Independência dos EUA, e a o juramento à bandeira do país. O político já anunciou também produtors como tênis, relógios e livro de fotos.