O estado de saúde crítico do sertanejo Zé Neto após acidente

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente grave na noite de terça-feira, 4, ao sair de sua fazenda em Fronteira, Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, no interior paulista. O músico colidiu com uma carreta na BR-153, e outros dois veículos acabaram se envolvendo na batida. O cantor teve três costelas fraturadas e um corte no braço. Ele está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de São José do Rio Preto, passou por exames e está estável e consciente, mas terá que ficar em observação por 24 horas. As causas do acidente serão investigadas.

Esposa de Zé Neto, Natália Toscano agradeceu orações e mensagens dos fãs da dupla. “O Zé está internado e ficará de observação essa noite. Teve alguns ferimentos no braço e três costelas fraturadas, mas com a graça do Nosso Senhor Jesus está bem, estável e consciente”, escreveu ela.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cinco pessoas ficaram feridas no acidente: além de Zé Neto, um casal que trafegava em um Creta e uma mulher e uma criança que estavam em um Fox.

