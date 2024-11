O duplo vacilo de Letícia Colin em gravação de especial de Roberto Carlos

A gravação do especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos, gravado na noite desta quarta-feira, 27, em São Paulo, foi marcado por homenagem a Erasmo Carlos e uma retrospectiva pelos 50 anos de programa, com previsão para ser exibido na Globo em 20 de dezembro, segundo Boninho, diretor do especial. Um pouco vacilante no caminhar e com algumas pausas para beber água e aguentar o calor de quase 30 graus que fazia no estádio Allianz Parque, Roberto, como sempre, cantou impecavelmente, mas na hora de se dirigir à plateia, falou tão baixinho que parte das 40.000 pessoas presentes quase não o escutava.

O escorregão da noite ficou por conta da atriz Letícia Colin, convidada a cantar com Dira Paes e Sophie Carlotte as músicas Olha e Como Vai Você, errou duas vezes a interpretação de Olha e pediu para repetir. Simpático, Roberto Carlos sorriu e não se abalou. A atriz estava visivelmente emocionada e, após respirar fundo, conseguiu finalmente terminar a canção. O erro, claro, não aparecerá na TV.