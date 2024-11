O desabafo de Madonna após eleição de Trump: “Criminoso e estuprador”

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Madonna postou uma mensagem indignada nas redes sociais após a vitória de Donald Trump na eleição para a presidência dos Estados Unidos. A artista descreveu o político como um “criminoso condenado, estuprador e intolerante”.

No Instagram, a artista escreveu: “Tentando entender por que um criminoso condenado, estuprador e intolerante foi escolhido para liderar nosso país porque ele é bom para a economia?”. A rainha do pop postou ainda uma foto de um bolo com as palavras: “F***-** Trump”.”Enchi minha cara com este bolo ontem à noite!”

Outra artista que também se manifestou contra a eleição de Donald Trump foi Billie Eilish. Durante um show, ela falou: “Uma pessoa que é… digamos, um predador condenado, digamos que… alguém que odeia mulheres tanto, tão profundamente está prestes a se tornar o presidente dos Estados Unidos da América.”

Vale lembrar que o político não foi condenado por estupro ou comportamento predatório. Em agosto de 2023, no entanto, um juiz concluiu em uma ação civil que era “substancialmente verdade” que Trump estuprou a jornalista Jean Carroll em um incidente no final de 1995 ou início de 1996. Em 2022, Carroll processou Trump por agressão e difamação, com um júri o considerando responsável por abuso sexual. Trump revidou por difamação, mas o processo foi indeferido.

Trump foi considerado culpado em 34 acusações de falsificação de registros comerciais, após registrar reembolsos ao seu ex-advogado Michael Cohen — que pagou dinheiro para silenciar a estrela de filmes adultos Stormy Daniels após suas alegações de um caso — como “despesas legais”. A sentença de Trump está atualmente marcada para 26 de novembro.

