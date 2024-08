O curioso papel de Beyoncé no pódio olímpico de Rebeca e Simone

Rebeca Andrade ganhou o ouro na final do solo da ginástica artística feminina nesta segunda-feira, 5, na Olimpíada de Paris. Com nota 14.166, ela superou a multicampeã americana Simone Biles, que perdeu pontos após pisar fora do tablado da competição e ficou com a prata. O bronze foi para Jordan Chiles, também dos Estados Unidos. Além do status de melhores do mundo, as três ginastas têm outro fato em comum: todas incluíram músicas da cantora americana Beyoncé em suas apresentações vitoriosas.

A performance de Rebeca foi embalada por um medley de funk — incluindo as músicas Movimento da Sanfoninha, de Anitta, e Baile de Favela, de MC João — e End of Time, de Beyoncé, faixa inspirada por ritmos brasileiros. “Conheço os ritmos, as batidas. Se você ouvir a música End of Time, tivemos muitas percussões inspiradas no Brasil e no seu Carnaval. O movimento, as mulheres fazendo aquilo com os quadris, a cintura… Eu tive que colocar aquilo na minha música!”, disse a estrela, em uma entrevista de 2011 para Rodrigo Faro. Confira:

🚨 Rebeca Andrade trouxe o ouro pro BRASIL, usando “END OF TIME”, a música da Beyoncé que foi feita inspirada no BRASIL! #GinasticaArtistica 🥇

pic.twitter.com/PqBVAm4WnK

Simone Biles optou por um repertório com Ready For It?, de Taylor Swift, e Delresto (Echoes), canção do rapper americano Travis Scott em parceria com Beyoncé. Já Jordan Chiles incluiu três músicas de Beyoncé em seu solo: Black Parade, My House e Energy, além de Lose My Breath, do Destiny’s Child, grupo em que a cantora americana iniciou sua carreira, na década de 1990.

