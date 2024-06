O crime repentino que colocou Justin Timberlake na cadeia

O cantor Justin Timberlake, de 43 anos, foi detido pela polícia na noite desta segunda-feira, 17 de junho, em Long Island por estar dirigindo embriagado. Preso, ele espera pela audiência de acusação formal a ser tida na manhã desta terça e deve ser fichado. No estado, o valor máximo da multa, em primeiro grau, é de 1400 dólares com taxas e a habilitação do motorista é suspensa por seis meses. Nenhum comunicado oficial da polícia ou de representantes do artista foi divulgado até o momento.

Timberlake atualmente encabeça a turnê mundial Forget Tomorrow como parte da divulgação do álbum Everything I Thought It Was. Seus próximos shows seguem agendados em sete cidades dos Estados Unidos a partir de sexta-feira, 21, assim como as apresentações marcadas na Europa de julho a setembro.

Popstar emblemático dos anos 1990 e 2000, o ex-vocalista do grupo N’SYNC é um dos cantores mais bem-sucedidos do mundo e migrou da fama de bad boy para o entretenimento familiar com sua carreira na atuação, tendo mais recentemente dado voz à franquia animada Trolls. Sua figura, contudo, não esquiva de polêmicas. Em 2023, o lançamento da autobiografia A Mulher em Mim, de Britney Spears, reacendeu o interesse sobre o relacionamento do cantor com a colega, que o acusa de maus tratos, adultério e boicotes planejados. A cantora pop ainda revelou ter feito um aborto por pressão do então namorado, que não se via pronto para ser pai. Ele, por sua vez, nunca se declarou sobre as palavras da ex-namorada. Na mesma época, ele admitiu lidar com problemas de alcoolismo. Desde o fim da relação altamente midiatizada, ele se casou com a atriz Jessica Biel e teve dois filhos, com os quais celebrou o Dia dos Pais americano no domingo, 16, segundo postagem em seu Instagram.

