O bastidor do “Super Círio de Nazaré” de Fafá de Belém no pós-pandemia

O Círio de Nazaré, uma das maiores celebrações religiosas do mundo, realizada há quase 230 anos, voltará a ocorrer presencialmente no início de outubro, após dois anos suspenso devido à pandemia. Com uma expectativa de reunir um número recorde de cerca de 3 milhões de pessoas, o evento já está sendo chamado “Super Círio de Nazaré”.

Na última terça-feira, 28, a cantora Fafá de Belém, uma das maiores divulgadoras da procissão paraense, reuniu em seu apartamento empresários e jornalistas para um jantar com comidas típicas do Pará para anunciar também o retorno presencial do Varanda de Nazaré. Todos os anos, a cantora monta um palco em Belém, no Pará, em frente ao trajeto da romaria para homenagear a Nossa Senhora de Nazaré. No espaço, a cantora faz shows, saraus, exposições e, claro, presta suas homenagens à santa.

Na edição desse ano, a cantora fará também dois shows no Theatro da Paz, em Belém, na semana do Círio. No palco, ela estará acompanhada do maestro João Carlos Martins e orquestra. O repertório misturará canções clássicas e populares. “O Círio é a fé que caminha pelas ruas de Belém. Ele abraça a todos e não à toa ele será o Círio da felicidade e da diversidade. Todas as religiões estão no Círio. Costumo dizer que o Círio não se explica, ele se sente”, disse a cantora. “O Brasil precisa descobrir o nosso potencial, o potencial do paraense. A minha inspiração veio dos moldes dos camarotes do Carnaval da Bahia. Ou seja, um espaço confortável, com boa comida e onde a cultura estará presente por todos os lados”, explicou.

