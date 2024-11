Novo livro sobre Amy Winehouse traz fotos e manuscritos inéditos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Desde a morte de Amy Winehouse, em 23 de julho de 2011, muitos livros e filmes sobre a artista britânica já foram lançados. Todos com a pretensão de mostrar como a cantora era. Um desses trabalhos foi o polêmico documentário Amy (2015), que mostrava a artista como uma viciada fora de controle. Neste ano, outro filme, Back to Black, agora com a atriz Marisa Abela interpretando a cantora, suavizou a história da artista e mostrou como seu pai, Mitch, em vez de vilão, foi um dos maiores apoiadores dela. Na mesma linha, o livro Amy Winehouse – Arquivo Pessoal (ed. Harper Collins. Tradução, Carolina Simmer, 149,90), que acaba de chegar às livrarias, mostra a cantora como jamais vista.

Com um belo acabamento em capa dura, centenas de fotografias inéditas, manuscritos de letras, páginas de diários e poemas, o livro traz um relato pessoal da cantora sobre sua carreira, com comentários emotivos dos pais da artista. Por meio da obra, ficamos sabendo da versão de Amy, vencedora de seis Grammys, para várias histórias de sua carreira sob e fora dos holofotes, além da opinião de seus pais sobre suas músicas, sobre a criação que deram a Amy, sobre as tatuagens, namoros etc.

Dividido em seis capítulos: Primeiros Anos, Época da Escola, Amadurecimento, Evolução Musical, Fama e Legado, o livro conta com pérolas, como fotos da artista ainda bebê no colo da mãe e até a plaquinha usada na maternidade para anunciar o nascimento de Amy. Há ainda detalhes preciosos para os fãs, como um fofo desenho que Amy criança fez no seu primeiro dia na escola. O livro segue com outros achados, como o manuscrito que deu origem à música Frank, centenas de fotos de bastidores e de Amy em casa, entre amigos e com a família.

Mais do que uma biografia, o livro é um belo álbum de fotos e recortes, daqueles que toda família gostaria de ter feito de seus filhos.

