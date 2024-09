‘Nós vamos’: com nova formação, Linkin Park diz que virá ao Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Linkin Park anunciou em suas redes sociais que fará show em breve no país, sem informar, contudo, a data. A banda postou um vídeo nas redes sociais com os fãs pedindo para a banda vir para o Brasil. Na legenda, eles escreveram: “Nós vamos”.

O grupo vem ao país com sua nova formação, com Emily Armstrong, nos vocais, e Colin Brittain, na bateria. O grupo está divulgando seu novo álbum From Zero, o primeiro em sete anos, que deverá chegar às plataformas de streaming em 15 de novembro. A banda também tem shows marcados em Los Angeles, Nova York, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá.

A banda estava em hiato desde a morte do vocalista Chester Bennington, em 2017.