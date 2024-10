Nelson Motta lança romance com as cartas de amor que enviou na juventude

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O escritor, compositor e produtor musical Nelson Motta, de 79 anos, lança nesta terça-feira, 8, das 18h às 21h, o livro Corações de Papel (Editora Record), no Piano Bar do Blue Note Rio (Av. Atlântica, 1910 – Copacabana, Rio de Janeiro), com entrada gratuita. Após o lançamento, às 21h, a casa receberá no segundo andar o show Multidimensional, com Eduardo Santana, apresentação que integra o projeto do Blue Note Rio Terças de Jazz.

O livro de 160 páginas faz uma jornada nostálgica ao Rio de Janeiro dos anos 1960, que tem como eixo as cartas escritas por Motta a um amor da juventude, entre 1964 e 1965. Autor de vários livros sobre a música brasileira e peças teatrais (seu próximo espetáculo será um musical sobre Tom Jobim), Motta revela as cartas que escreveu para Ana Luiza, de quem se afastou após ela se mudar para Paris.

No final de 2014, Nelson Motta recebeu da amiga uma pasta azul com as cartas escritas por ele entre os anos de 1964 e 1965, todas meticulosamente organizadas em ordem cronológica. Ao reler a correspondência do antigo namorado cinquenta anos depois, Ana Luiza disse ter ficado impressionada com a profundidade e a qualidade da escrita, especialmente considerando que ambos tinham então apenas vinte anos. São essas cartas que agora ele transformou no eixo deste seu novo livro, complementadas por deliciosas contextualizações das circunstâncias históricas, culturais e amorosas em que foram escritas.

O relato autobiográfico de Motta complemantam outros livros sobre sua vida, como De Cu Pra Lua – Dramas, Comédias e Mistérios de Um Rapaz de Sorte e As Sete Vidas de Nelson Motta.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial