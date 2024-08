Namorado e cunhado de Taylor Swift fecham contrato milionário para podcast

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O namorado da cantora Taylor Swift, Travis Kelce, atacante do time de futebol americano, Kansas City Chiefs, atual campeão do torneio, e seu irmão, Jason, ex-atleta do esporte, assinaram um contrato de três anos com a Wondery, da Amazon, que negocia direitos exclusivos de anúncios e distribuição do podcast New Heights, apresentado pelos irmãos. Segundo uma reportagem do site Variety, o valor do acordo seria de 100 milhões de dólares.

No podcast, os irmãos comentam sobre os jogos e os bastidores da NFL. A nova temporada começa em setembro e foi o gancho perfeito para a assinatura do contrato. Apesar do podcast já ter uma audiência relevante antes de Kelce namorar Taylor, foi só após o início do relacionamento que ele ganhou notoriedade mundial, despertando, portanto, o interesse de outras empresas.

Pelo contrato, a Wondery terá direito sobre todos os episódios anteriores, bem como os direitos para criar adaptações internacionais, monetizar e distribuir o conteúdo. O contrato prevê ainda disponibilizar o conteúdo sem anúncios para assinantes da plataforma Wondery+ e desenvolver, fabricar, licenciar e distribuir todos os novos produtos baseados no podcast.

Para além do podcast, Travis começou a apresentar uma temporada do reality Are You Smarter Than a Celebrity?, na Amazon Prime Video, e Jason, assinou como comentarista do programa pré-jogo da NFL, o Monday Night Countdown, da ESPN.

