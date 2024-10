Murilo Huff revela dotes musicais de seu filho com Marília Mendonça

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O sertanejo Murilo Huff revelou neste domingo, 20, que o pequeno Léo, fruto do seu relacionamento com Marília Mendonça (1995–2021), puxou o lado musical dos pais. Ao falar sobre o filho no Domingão com Huck, Murilo explicou que o garoto, que completa 5 anos em dezembro, está aprendendo música, e parece já ter um instrumento preferido. “Ele está bem demais! Tá tocando bateria… aprendendo a tocar. Se perguntar, ele já fala que é baterista”, disse o pai.

O cantor também falou sobre a guarda de Léo, que é compartilhada com Ruth Dias, mãe de Marília, desde que a cantora morreu em um acidente aéreo em 2021, quando o filho tinha apenas 1 ano e 11 meses. “Ele fica com nós dois. Quando estou em Goiânia, fica comigo. Quando estou viajando, fica com ela”, explicou o cantor, detalhando a dinâmica de cuidados com o pequeno.

