Morre Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ícone da música romântica brasileira

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Agnaldo Rayol morreu na madrugada desta segunda-feira, 4, aos 86 anos, após cair da escada em sua casa, em Santana, na Zona Norte de São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista em comunicado. “Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve”, diz o comunicado.

Rayol estava acompanhado de um cuidador da família e ficou lúcido após a queda, até a chegada da ambulância. O artista, no entanto, não resistiu e morreu a caminho do hospital HSanp, no bairro de Santana, onde ele vivia.