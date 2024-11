Morre Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ícone da música romântica brasileira

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Agnaldo Rayol morreu na madrugada desta segunda-feira, 4, aos 86 anos, após cair da escada em sua casa, em Santana, na Zona Norte de São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista em comunicado. “Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve”, diz o comunicado.

Rayol estava acompanhado de um cuidador da família e ficou lúcido após a queda, até a chegada da ambulância. O artista, no entanto, não resistiu e morreu a caminho do hospital HSanp, no bairro de Santana, onde ele vivia.

Agnaldo Royol nasceu em 3 de maio de 1948, no Rio de Janeiro. Com voz de barítono e repertório romântico, o músico marcou sua carreira de mais de 70 anos, interpretando standards americanos, canções italianas e clássicos da música brasileira. Ele começou a cantar logo aos cinco anos de idade, em um programa da Rádio Nacional, do Rio de Janeiro. Aos dez anos, estreou no cinema, com o filme Também Somos Irmãos. Nos anos 60, já estabelecido como cantor, com sua voz de barítono, emocionava plateias por onde passava. Em seu repertório, ele cantou música clássica, ópera e até hits da Jovem Guarda e da MPB. Quando jovem, nos anos 1970, ele também participou de novelas na TV Record, como A Última Testemunha, As Pupilas do Senhor Reitor, Os Deuses Estão Mortos e Sol Amarelo e apresentava o programa Agnaldo Rayol Show.

Nos anos 1990, Rayol gravou inúmeras canções italianas, língua que falava fluentemente, já que sua mãe era italiana. Na ocasião, suas canções foram usadas em duas telenovelas da Globo, O Reio do Gado, com Mia Gioconda, e em Terra Nostra, com Tormento d’Amore. Em 2007, cantou na missa da canonização de Frei Galvão, no Campo de Marte, em São Paulo. Ao longo da carreira, Rayol gravou 56 álbuns e participou de 14 filmes. Seu último disco é de 2011, O Amor É Tudo.

Os problemas de saúde começaram a aparecer a partir dos anos 2000. Sofrendo de osteoporose, ele tropeçou no aeroporto de Porto Alegre e fraturou o fêmur da perna direita. Em setembro do ano passado, Rayol publicou um vídeo revelando haver deixado o hospital onde ficou internado para tratar de uma pneumonia. Desde então, ele vivia recluso em casa, onde cuidava da saúde.

