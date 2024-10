Monsters of Rock 2025 divulga lineup completo com Scorpions e Judas Priest

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os organizadores do festival Monsters of Rock divulgaram nesta sexta-feira, 25, a programação completa do evento, que em 2025 celebrará 30 anos. O festival acontecerá no dia 19 de abril de 2025. Informações sobre venda de ingressos e o serviço completo com o local e horário das apresentações ainda não foram divulgadas.

Confira as atrações do Monster of Rock 2025

Scorpions

Judas Priest

Europe

Savatage

Queensrÿche

Opeth

Relembre a seguir todas as edições do Monsters of Rock.

1º Monsters of Rock – 27/08/1994

Pacaembu, na capital paulista, com oito atrações: KISS, Slayer, Black Sabbath, Suicidal Tendencies, Viper, Raimundos, Angra e Dr. Sin. Inovação: primeiro festival temático no Brasil. Teve cobertura ao vivo da MTV Brasil.

2º Monsters of Rock – 02/09/1995

Pacaembu, na capital paulista, com nove atrações: Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Faith No More, Megadeth, Therapy, Paradise Lost, Virna Lisi, Clawfinger e Rata Blanca.

3º Monsters of Rock – 24/08/1996

Pacaembu, na capital paulista, com nove atrações: Iron Maiden, Skid Row, Motörhead, Biohazard, Raimundos, Helloween, King Diamond, Mercyful Fate e Héroes del Silencio. E uma edição no Rio de Janeiro, no Metropolitan, com três atrações: Iron Maiden, Skid Row, Motörhead.

4º Monster of Rock – 26/09/1998

Estádio de Atletismo Ícaro de Castro, no Ibirapuera, na capital paulista, com nove atrações: Slayer, Megadeth, Manowar, Dream Theater, Saxon, Savatage, Glenn Hughes, Korzus e Dorsal Atlântica.

5º Monsters of Rock – 19 e 20/10/2013

Arena Anhembi, na capital paulista, com 15 atrações em dois dias de festival No dia 19: Slipknot, Korn, Limp Bizkit, Killswitch Engage, Hatebreed, Gojira e Hellyeah; no dia 20: Aerosmith, Whitesnake, Ratt, Buckcherry, Queensrÿche, Dokken, Dr Sin e Doctor Pheabes.

6º Monster of Rock – 25 e 26/04/2015

Arena Anhembi, na capital paulista, com 15 atrações: KISS, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Yngwie Malmsteen, Manowar, Steel Panther, Unisonic, Doctor Pheabes, Accept, La Tierra, Primal Fear, Coal Chamber, Rival Sons e Black Veil Brides. Motörhead cancelou a apresentação na última hora (Lemmy teve uma crise gástrica).

7º Monster of Rock – 22/04/2023

Alianz Parque, na capital paulista, com sete atrações: KISS, Scorpions, Deep Purple, Helloween, Candelmass, Symphony X e Doro .

