Milton Nascimento sobre voltar aos palcos, como o Oasis: “Não quero”

Em um vídeo divertido, o filho de Milton Nascimento, Augusto, postou nas redes sociais o bate-papo que teve com o pai sobre o retorno do Oasis, após 15 anos separados.

“Sabe aquela banda inglesa que eu gosto, Oasis? Eles tinham acabado 15 anos atrás porque os irmãos brigaram. Você não brigou com ninguém e parou de cantar. Não está a fim de voltar agora, fazer um showzinho?”, perguntou Augusto.

A resposta do ícone da MPB surpreende pela sinceridade: “Não quero”. Augusto, então rebate, “Segue aposentado. Fazer o quê?”.

