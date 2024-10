Mariah Carey volta ao Brasil com o desafio de apagar fiascos no país

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Entre os shows mais esperados do Rock in Rio deste ano está em destaque, com glitter salpicado por cima, o nome de Mariah Carey. A diva americana se apresenta no evento carioca no domingo, dia 22. Antes, ela passa por São Paulo, nesta sexta-feira, 19, para um show lotado no estádio Allianz Parque. As apresentações possuem ainda uma expectativa inglória: apagar fiascos recentes envolvendo a cantora e o país.

Mariah já se apresentou no Brasil em quatro oportunidades: em 1999, 2002, 2009 e 2010. Da última vez, o show ocorreu na Festa do Peão de Barretos, evento destinado ao sertanejo, mas que sempre traz uma personalidade internacional. Na ocasião, Mariah cantou para uma plateia com buracos — o espaço comportava 35.000 pessoas, mas não estava lotado. A americana ainda foi vaiada pelos presentes por subir um tanto atrasada no palco: o show marcado para meia-noite começou à 1h30 da madrugada.

Em 2016, Mariah voltaria ao país para um grande show em São Paulo, com uma passagem pela Argentina e pelo Chile. A turnê, contudo, foi cancelada sem muitas explicações, com Mariah dizendo apenas que seus fãs mereciam um tratamento melhor do que a empresa, a produtora argentina FEG Entretenimientos, daria. O perrengue se desenrolou na Justiça, com Mariah processada por quebra de contrato e difamação — a empresa pediu 3 milhões de dólares, mas a ação foi arquivada.

Agora, a cantora retoma o planejamento de 2016: o de se apresentar pela primeira vez aqui em um estádio. O show faz parte da turnê The Celebration of Mimi, iniciada como uma residência em Las Vegas, a qual celebra os 20 anos do lançamento do álbum The Emancipation of Mimi — a quem interessar possa, Mimi é um dos apelidos de Mariah. O disco conta com faixas pop como Shake It Off e We Belong Together.

Abaixo, o provável setlist que será entoado por Mariah:

Vision of Love ou Love Takes Time Emotions Make it Happen Can’t Let Go/I’ll Be There Dreamlover Hero Without You Fantasy Always Be My Baby Looking In Butterfly/Babydoll/Breakdown/The Roof (Back in Time)/My All Honey/Heartbreaker I Wish You Knew It’s Like That Say Somethin’ Your Girl Shake It Off Circles Don’t Forget About Us We Belong Together Fly Like Birds