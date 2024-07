Marcelo D2 sobre quantidade de maconha liberada pelo STF: ’40g é pouco’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Planet Hemp conquistou nos anos 1990 uma geração de fãs ao misturar rap com rock and roll, mas, principalmente, por falar abertamente sobre a legalização da maconha – quando o assunto ainda era um tabu. Em entrevista a VEJA, Marcelo D2 e BNegão celebraram a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu o critério de 40 gramas para diferenciar o usuário do traficante.

Após um hiato de alguns anos, os ex-integrantes se reuniram no ano passado e lançaram um disco de inéditas Jardineiros. O tema das músicas continua, é claro, falando sobre a maconha, mas também sobre as desigualdades sociais. Para celebrar os 30 anos de carreira, o grupo grava nesta quinta-feira, 11, no Espaço Unimed, em São Paulo, um show comemorativo com participações de Seu Jorge, Emicida, Pitty, BaianaSystem, Black Alien, Major RD, Rodrigo Lima (vocalista da banda Dead Fish), As Mercenárias e DJ Zegon.

Confira acima os principais trechos da entrevista.

