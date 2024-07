Líder no streaming, Marília Mendonça será homenageada em mega festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A empresa de streaming Spotify anunciou que promoverá o festival This is Marília Mendonça em 5 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, para homenagear o legado da cantora que, após três anos de sua morte, ainda continua liderando as execuções de músicas na plataforma. Este será o maior show ao vivo que o Spotify já organizou em todo o mundo. Os artistas que se apresentarão e as datas do início das vendas ainda não foram divulgados.

Marília Mendonça foi a única artista no Brasil a ser a mais ouvida por três anos e também a única brasileira a ter mais de 10 bilhões de reproduções de suas músicas na plataforma. O festival reunirá grandes artistas de diversos gêneros para celebrar sua vida e música, oferecendo aos fãs uma oportunidade única de reviver suas canções ao vivo.

A cantora morreu em 2021, aos 26 anos, após sofrer um acidente de avião, em Minas Gerais. Ela viajava para cumprir uma agenda de shows quando a aeronave caiu na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste do estado.

De acordo com o Spotify, o festival foi pensado em parceria com a família da Marília Mendonça. “Fico muito feliz em ver o legado de Marília sendo celebrado dessa forma. Sua vida foi incrível, e ver toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira. Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona e me deixa ainda mais feliz”, disse Dona Ruth, mãe da cantora.

