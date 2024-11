Líder do Radiohead se irrita com protesto pró-Palestina e abandona show

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O músico inglês Thom Yorke, vocalista dos grupos Radiohead e The Smile, abandonou brevemente o palco durante um show solo em Melbourne, na Austrália, após discutir com um manifestante pró-Palestina que estava na plateia. O incidente aconteceu na noite de quarta-feira, 30.

“Quantas crianças terão que morrer para você condenar o genocídio israelense em Gaza? Como pode ficar quieto diante do conflito?”, gritou o manifestante, de acordo com vídeos que circulam nas redes sociais. Irritado, Yorke convidou o homem para subir ao palco e repetir o que havia dito: “Não fique aí parado feito um covarde, venha aqui e diga. Você quer estragar a noite de todo mundo? Ok, você conseguiu, vejo vocês mais tarde”, disse o artista, antes de deixar a apresentação. Ele retornou alguns minutos depois para tocar a última música da noite, Karma Police, sucesso do Radiohead de 1997.

O Radiohead já foi alvo de críticas de movimentos pró-Palestina em 2017, quando tocou na cidade de Tel Aviv, em Israel, apesar dos pedidos de manifestantes por um boicote ao país. Na ocasião, Yorke defendeu a decisão do grupo em um post no X, antigo Twitter: “Tocar em um país não é o mesmo que apoiar seu governo. Tocamos em Israel há mais de 20 anos com uma sucessão de governos, alguns mais liberais do que outros. O mesmo acontece nos Estados Unidos. Não apoiamos Netanyahu, assim como não apoiamos Trump, mas continuamos tocando nos Estados Unidos”, escreveu.

