Lenda do blues, guitarrista John Mayall morre aos 90 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Morreu nesta segunda-feira, 22, aos 90 anos, o guitarrista britânico John Mayall, na Califórnia, nos Estados Unidos. Lenda do blues, Mayall foi responsável por revelar nomes como Eric Clapton, Mick Taylor e Peter Green. “É com pesar que compartilhamos a notícia de que John Mayall faleceu pacificamente em sua casa na Califórnia ontem (segunda-feira), 22 de julho de 2024, cercado por uma família amorosa”, diz um comunicado publicado por seus familiares.

Nascido em 29 de novembro de 1933, em Macclesfield, na Inglaterra, Mayall começou a se interessar pela guitarra por influência de seu pai, que fez do jazz um hobby. Aos 12 anos, Mayall começou a tocar guitarra e piano. Ao final da década de 1940, ele estava completamente apaixonado pelo jazz quando conheceu o blues, gênero que ele tocaria pelo restante da vida.

Mayall formou sua primeira banda em 1956, em Manchester e em 1961, em uma viagem a Londres, conheceu Alexis Korner, com quem formou o Bluesbreakers. Pela banda passaram músicos como os já citados Clapton, Green e Taylor, além de Larry Taylor e outros. Foi no Bluesbreakers que Jack Burce conheceria Clapton e que anos mais tarde fundaria o Cream.

No final dos anos 1960, ele se muda para a Califórnia. Nos anos seguintes, ele continuaria fazendo shows ficando conhecido como o padrinho do blues britânico. Mesmo no fim da vida, aos 90 anos, pouco antes de morrer, Mayall conseguiu atingir mais um marco, ele foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll.