Lançamento da primeira música póstuma de Liam Payne é adiado

O lançamento da primeira música póstuma de Liam Payne foi adiado por tempo indefinido em respeito à família do cantor, morto há duas semanas, em 16 de outubro, quando caiu da sacada do quarto onde estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. Intitulada Do No Wrong, a faixa é uma colaboração com o artista americano Sam Pounds e estava prevista para chegar às plataformas de streaming na próxima sexta-feira, 1° de novembro. Pounds confirmou o adiamento por meio uma publicação na rede social X, antigo Twitter.

“Hoje decidi segurar Do No Wrong e deixar essas liberdades para os membros da família [de Payne]. Quero que todos os lucros possam ir para uma instituição de caridade de sua escolha (ou como eles desejarem)”, escreveu o cantor. “Todos nós amamos a música, mas ainda não é a hora. Ainda estamos em luto pela morte de Liam e quero que sua família viva o luto em paz e em oração. Vamos esperar. Com amor, Sam Pounds”, completou.

Today I'm deciding to hold " Do No Wrong" and leave those liberties up to all family members. I want all proceeds go to a charity of their choosing (or however they desire). Even though we all love the song it's not the time yet. We are all still mourning the passing of Liam and… — Sam Pounds (@iamsampounds) October 29, 2024

Como Liam Payne morreu?

Liam Payne foi encontrado morto em 16 de outubro, após cair da sacada do quarto em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. As autoridades locais tratam a morte como suspeita e estão investigando as circunstâncias da queda desde então. Tudo indica, porém, que ele estava sozinho na hora da queda e poderia estar próximo da inconsciência. Momentos antes, o gerente do hotel em que ele estava hospedado telefonou para a emergência relatando que um hóspede “sob influência de drogas e álcool” estaria “destruindo o quarto inteiro”. Uma autópsia preliminar realizada no corpo do cantor Liam Payne revelou que ele ingeriu uma série de substâncias antes da queda, incluindo cocaína rosa.

Apesar de ter recebido esse nome pela textura em pó e coloração pink, a cocaína rosa não tem cocaína em sua composição. Segundo o National Poison Center, da Universidade George Washington, a substância é um coquetel em pó composto por drogas como ecstasy, cetamina, cafeína e um psicodélico conhecido como 2-CB. “A cor rosa é devido à adição de corante alimentício e, às vezes, aroma de morango ou outro sabor”, explica a organização.

Segundo o órgão, a substância pode causar uma variedade grande de efeitos, a depender do que exatamente ela é composta e da quantidade usada. Na maioria das vezes, no entanto, a cocaína rosa cria uma sensação de sociabilidade e euforia, com efeitos adversos como alucinações, ansiedade, temperatura corporal elevada, aumento da frequência cardíaca e pressão arterial, baixos níveis de sódio, náusea e vômito e, mais raramente, convulsões e coma.

