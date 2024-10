Kiss leiloa ingresso banhado a ouro em prol de vítimas das enchentes no RS

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A banda Kiss, em gesto de solidariedade, enviou seis itens exclusivos de colecionador para serem leiloados durante um jantar beneficente em Porto Alegre, no Rio de Grande do Sul, cuja renda deverá ser revertida para ajudar as vítimas das enchentes no estado. Todo o valor arrecadado será destinado à reconstrução de lares e instituições educacionais.

Entre os itens a serem leiloados estão dois ingressos do show final do Kiss no Madison Square Garden, banhados a ouro 24k, estampados frente e verso com número exclusivo gravado a laser e acompanhados de certificado do ingresso original, autografado pela banda; dois fotocards autografados à mão e duas bandeiras exclusivas oficiais.

O leilão será realizado nesta quinta-feira, 10, na Associação Leopoldina Juvenil. A realização do evento é do Instituto Sou de Fazer, fundado pelo ex-atleta e empresário Rafael Sobis, e reunirá importantes lideranças comunitárias, empresários e personalidades comprometidas com a causa. O apoio e organização do evento é da WAG-Rede do Bem, empresa gaúcha que conecta empresas e instituições com causas sociais. O leilão é uma parceria também com Opus Entretenimento, produtora responsável pelos últimos shows do grupo em Porto Alegre.

