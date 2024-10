Ivete Sangalo lava a alma no Rock in Rio após fiasco em turnê comemorativa

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Ivete Sangalo, de 52 anos, abriu os trabalhos no palco Mundo nesta sexta-feira, 20, no Rock in Rio, fazendo – de longe – o show mais animado do festival até o momento. O público, bastante receptivo, entrou na onda dançando, pulando e se divertindo ao som de hits como Sorte Grande, Eva, Beleza Rara e Carro Velho. O dia, aliás, foi todo dedicado às mulheres, com uma escalação das atrações apenas feminina.

Sem dúvida, Ivete é uma das rainhas do carnaval da Bahia e, às vezes, apenas clichês dão conta de explicar shows como a cantora fez no Rock in Rio. E o mais batido deles é o de que ela transformou a Cidade do Rock em uma “verdadeira micareta”. O que, de fato, aconteceu. Com muita batucada, chuva de papel picado e até um “voo” da cantora suspensa por cabos, o público agitou como num carnaval fora de época. Ivete convidou ainda a cantora Liniker para uma bela participação.

O show no Rock in Rio marcou também a volta por cima da cantora que, recentemente, cancelou a mega turnê A Festa, para celebrar seus 30 anos de carreira. A turnê tinha datas agendadas em estádios, mas a baixa venda de ingressos fez com que ela precisasse cancelar todos os shows. Mas, no Rock in Rio, Ivete sempre se mostrou uma das escolhas mais acertadas, funcionando quase como uma atração coringa. Em 40 anos de festival, ela detém o recorde de mais apresentações no festival, com 17 shows, incluindo as edições estrangeiras na Europa e nos Estados Unidos.

A escolha de Ivete é sempre certeira porque parece impossível desgostar da artista. Animada, alto astral, dona de músicas divertidas, ela é certeza de sucesso. “Eu vou estar aqui no palco quantas vezes eu quiser”, contou a cantora. Com show sem erros, Ivete já pode passar no RH do Rock in Rio para retirar sua plaquinha de Funcionária do Mês.

