Headliner do Lolla, Olivia Rodrigo anuncia show em Curitiba — veja o preço

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atração principal da sexta-feira, 28 de março, do Lollapalooza 2025, a norte-americana Olivia Rodrigo anunciou um show solo em Curitiba, no Estádio Couto Pereira. A apresentação acontece dois dias antes do festival, na quarta-feira, 26, e tem ingressos que variam de 210 reais (a meia-entrada) a 950 reais.

A venda dos tickets abre já nesta quinta-feira, 14, a partir das 10h. As entradas podem ser adquiridas online, através do site da ticketmaster, ou na bilheteria oficial do estádio (a partir das 11h), sem taxa de serviço.

Aos 21 anos de idade, Olivia Rodrigo é uma das vozes mais populares da geração z. Dona de hits como Drivers License, Good 4 U e Vampire, a cantora começou a carreira como atriz mirim, na Disney, participando de programas como Bizaardvark (2016–2019) e High School Musical: The Musical: The Series (2019–2022). Lançou seu primeiro álbum, Sour, em 2021, e o segundo, Guts, em 2023.

A apresentação na capital paranaense será a primeira de Olivia no Brasil. O show faz parte da Guts World Tour: spilled, uma versão estendida da sua turnê atual, que pode ser conferida na Netflix.

Quanto custa o ingresso?

Arquibancada: R$ 210,00 meia-entrada e R$ 420,00 inteira

Cadeira social: R$275,00 meia-entrada e R$ 550,00 inteira

Pista comum: R$ 295,00 meia-entrada e R$ 590,00 inteira

Cadeira social inferior: R$ 330,00 meia-entrada e R$ 660,00 inteira

Cadeiras Maua: R$ 370,00 meia-entrada e R$ 740,00 inteira

Pista Premium: R$ 475,00 meia entrada e R$ 950,00 inteira

