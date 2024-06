Guitarrista Hélio Delmiro, expoente do jazz brasileiro, é internado em SP

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um dos expoentes do jazz no Brasil, o guitarrista e violonista Hélio Delmiro, de 77 anos, está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, com problemas renais. O músico passou mal após um show no dia 15, no Sesc Pompeia.

O artista foi diagnosticado com problema renais e está fazendo hemodiálise. A informação foi confirmada por seu filho, André Delmiro. “Hoje (25), os médicos realizaram uma substituição do cateter da hemodiálise, até então de ‘curta permanência’, por um acesso de longa permanência. Esse novo acesso dará a ele mais conforto e será o mesmo que usará quando tiver alta e for realizar as sessões de hemodiálise em clínica. O quadro geral continua estável, em curva lenta de melhora. Ele segue evoluindo”, escreveu o filho no Instagram.

O músico é uma das referências no jazz nacional, tocando guitarra e o violão. Em sua carreira, tocou com os maiores nomes da MPB e da Bossa Nova, como Elizete Cardoso, Clara Nunes, Elis Regina, César Camargo Mariano, João Bosco, João Donato, Carlos Lyra entre outros.

