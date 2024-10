Guilherme Bomba: os detalhes da morte do lutador que namorou Demi Lovato

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O lutador de MMA Guilherme Gomes Vasconcelos, o Guilherme Bomba, de 38 anos, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira, 15, em Chicago, nos Estados Unidos. O atleta era ex-namorado da cantora pop americana Demi Lovato. Nascido em Belo Horizonte, Bomba chegou a participar do reality-show The Ultimate Fighter Brasil (TUF), em 2014, que buscava encontrar um novo talento nas artes marciais. A causa da morte não foi revelada.

Também em 2014, Bomba se mudou para a Califórnia, onde lutou pelo UFC e Bellator. O nome do atleta ficou mundialmente conhecido quando ele começou a namorada a cantora Demi Lovato, entre os anos de 2016 e 2017. O fim do relacionamento ocorreu sem brigas e os dois eram amigos até hoje. Lovato é praticante de jiu-jitsu.

O atleta namorava atualmente Kayla Lauren, com quem te um filho recém-nascido. A última imagem postada no Instagram do atleta é a da fachada da academia de jiu-jistu, nos Estados Unidos, onde ele treinava.

