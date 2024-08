Gilberto Gil dá detalhes de sua turnê de despedida: “Vou sentir saudade”

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um dos maiores nomes da música brasileira, Gilberto Gil revelou detalhes sobre sua turnê de despedida em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 6. Intitulado Tempo Rei, o projeto vai passar por cidades do Brasil, Estados Unidos e Europa em 2025. O primeiro show será em Salvador, cidade natal do cantor, no dia 15 de março.

“Vou sentir saudade do microfone. É um elemento que caracteriza propriamente estarmos no palco. Eu já comecei numa época em que todo som era amplificado, não vivi a época em que se cantava sem amplificação de som”, revelou Gil durante a coletiva. “Isso tudo vai deixar saudade, mas saudade é bom.” O cantor e compositor anunciou sua aposentadoria dos palcos em julho deste ano, no entanto, ele não se afastará da música. Imortal da Academia Brasileira de Letras, Gil pretende continuar compondo e lançando álbuns enquanto a saúde permitir. Com mais de 60 anos de carreira, ele tem mais de 60 discos lançados, 800 canções compostas e nove prêmios Grammy, o Oscar da música.

Confira a agenda da turnê Tempo Rei:

Salvador: 15 de março – Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Rio de Janeiro: 29 e 30 de março – Farmasi Arena

São Paulo: 11 e 12 de abril – Allianz Parque

Brasília: 7 de junho – Arena BRB Mané Garrincha

Belo Horizonte: 14 de junho – Arena MRV

Curitiba: 5 de julho – Ligga Arena

Belém: 9 de agosto – Estádio Mangueirão

Fortaleza: 15 de novembro – Centro de Formação Olímpica (CFO)

Recife: 22 de novembro – Classic Hall

Clientes do Banco do Brasil com cartão Ourocard terão acesso à pré-venda de ingressos entre os dias 14 de agosto, às 10h, e 22 de agosto, às 12h, através do site da Eventim. A venda de ingressos para o público geral acontece em 22 de agosto, a partir das 12h, também no site da Eventim. Novas datas ainda serão anunciadas.

