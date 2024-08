Fã de Pabllo Vittar, drag queen dos EUA desafia Taylor Swift nas paradas

Aos 26 anos, a drag queen americana e cantora Chappell Roan, nome artístico de Kayleigh Rose Amstutz, se tornou a principal desafiante de Taylor Swift pelo topo das paradas musicais nos Estados Unidos. Seu disco The Rise and Fall of a Midwest Princess atingiu o segundo lugar da Billboard 200 neste domingo, 18, encostando em The Tortured Poets Department, de Swift, que ocupa o primeiro lugar pela 15ª semana consecutiva. Chappel nasceu mulher, é lésbica e se identifica com a cultura drag, fato que a coloca no centro de uma discussão se a arte drag estaria restrita a orientação sexual ou identidade de gênero. Já que, por nascer mulher, ela não sofreria as mesmas opressões que um homem gay.

O álbum de Taylor Swift permanece no topo com 85.000 unidades de álbuns equivalentes vendidas (uma métrica que considera as execuções nos serviços de streaming e a venda de discos), um declínio de 40% em relação à semana anterior, segundo dados do Luminate. Já o álbum de Chappell vendeu 72.000 unidades, um aumento de 13%. Como de costume, Taylor Swift lançou mais uma versão de seu álbum durante a semana, com a faixa bônus de um medley ao vivo de The Prohecy e Long Sotry Short, gravado em Lyon, na França, que ficou disponível por algumas horas, mas ajudou a manter o disco no topo. Ainda na briga pelo topo estão Billie Eilish, com Hit Me Hard and Soft, Charli XCX, com Brat, e Post Malone, com F-1 Trillion.

Quem é Chappel Roan

O hit mais recente de Chappel, Good Luck, Babe!, fala sobre uma mulher que se nega a acreditar que sente atração por outras mulheres. O primeiro trabalho de Chappel foi lançado em 2017 e ela ficou conhecida após abrir os shows de Olivia Rodrigo e por shows emblemáticos no Coachella e no Governors Ball. A cantora diz se inspirar em artistas como Kate Bush, Lana Del Rey, Lord, além de Lady Gaga, Katy Perry e Boy George. Em uma entrevista a revista brasileira Elle Brasil, ela disse também se inspirar em Pabllo Vittar.

O sucesso de Chappel está atraindo a atenção dos estúdios de Hollywood que têm feito diversos convites para ela atuar em filmes. A artista, no entanto, afirmou que não tem interesse em entrar na área, por enquanto. Além disso, ela foi indicada como melhor artista revelação do MTV Video Awards e fará show na cerimônia em 11 de setembro. Ela também deve ser indicada a artista revelação do Grammy.

