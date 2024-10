Ex-namorada de filho de Gal Costa fala do namoro dele com a ex-sogra

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A conturbada relação entre o filho de Gal Costa, Gabriel Costa Penna Burgos, e a viúva da cantora, Wilma Petrillo, tem ficado distante dos noticiários desde que um acordo sobre a herança foi firmado em setembro, mas pontas soltas da briga continuam a se desenvolver em público. Dentre elas, a intimidade do jovem de 19 anos, que namora a fonoaudióloga Daniela Marcilio Tonani, 30 anos mais velha do que ele e mãe de sua ex-namorada, Luisa Tonani, que comentou a troca em participação no programa de YouTube Paulo Vita Show.

Cômica, a atração consiste em um jogo em que rapazes escolhem entre candidatas por meio de balões estourados. Luisa foi a quinta a passar pela edição e foi questionada pelo apresentador sobre o que diria sua mãe se estivesse presente no estúdio. A garota então ri e responde que a progenitora “mandaria um beijo e um abraço” para seu ex. A fala provoca confusão em alguns dos participantes e, aparentemente, no próprio apresentador Paulo Vita, que pergunta se a mãe era muito apegada ao garoto. Segundo Luisa, “eles estão super bem hoje em dia, quem não está sou eu”. Ela então esclarece a situação aos desavisados, dizendo ter terminado após descobrir que “não é só amiga que é talarica”, gíria referente a pessoas que cobiçam parceiros de amigas.

A garota não se estendeu no assunto e o encerrou sutilmente após brincar que sua advogada a mataria. Juntos desde 2023, ano em que Burgos atingiu a maioridade, o casal foi exposto em meio à disputa de herança por Petrillo, que acusava o garoto de ser manipulado pela namorada mais velha. Agora, tanto a viúva quanto o filho de Gal deixaram as farpas de lado e estão contentes com a divisão igualitária de bens.

