Ex-membros do One Direction comparecem a funeral de Liam Payne

Trinta e Cinco dias após a sua morte, na Argentina, o cantor Liam Payne foi velado e sepultado nesta quarta-feira, 20, na Inglaterra, em uma cerimônia reservada a parentes e amigos. Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, ex-companheiros de One Direction de Payne, assim como o ex-empresário da banda, Simon Cowell, compareceram à cerimônia. O nome de Liam apareceu na lista de assuntos mais pesquisados do Google Trends nesta quarta, 20, com mais de 20 mil buscas.

O corpo de Liam chegou à igreja por volta de 10h do horário de Brasilía, em uma carruagem puxada por cavalos brancos. Entre as coroas de flores que adornaram o veículo, estavam dois arranjos que formavam as palavras “Daddy” (papai) e “Son” (filho), escritas com flores brancas, azuis e vermelhas. O cantor era pai de Bear, de 7 anos, fruto do relacionamento com a também cantora Cheryl Cole. Outra homenagem foi um arranjo em formato de pinos de boliche sendo atingidos por uma bola — o cantor adorava o esporte, e comemorou 31º aniversário jogando com a família no fina de agosto, poucas semanas antes de morrer.

A cerimônia foi privada, restrita a famíliares e amigos próximos, mas alguns fãs se aglomeraram nos arredores para prestar homenagens. Segundo relatos da imprensa local, os companheiros de One Direction ficaram lado a lado, trocaram algumas palavras de conforto e abraços de apoio. Louis Tomlinson, que seguiu próximo de Liam mesmo com o fim da banda, precisou de um tempo sozinho ao final da cerimônia, e foi visto segurando o folheto do funeral do amigo. O papel agradecia os presentes, além de incentivar os convidados a fazer uma doação a um hospital da região em memória de Liam.

1/10 Harry Styles depois do funeral de Liam (Jonathan Brady/PA Images/Getty Images) 2/10 AMERSHAM, ENGLAND - NOVEMBER 20: Former One Direction band member Zayn Malik leaves following the funeral of singer Liam Payne, former member of One Direction, on November 20, 2024 in Amersham, United Kingdom. Former One Direction star Liam Payne's private funeral in Amersham has been widely anticipated to draw celebrities and fans alike, wishing to pay their final respects. The singer died after falling from a hotel balcony in Buenos Aires on October 16. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images) (Jonathan Brady/PA Images/Getty Images) 3/10 Zayn Malik, ex-One Direction no funeral de Liam Payne (Jonathan Brady/PA Images/Getty Images) 4/10 Louis Tomlinson compareceu ao funeral de Lia Payne. Cantos carrega folheto da cerimônia (Karwai Tang/WireImage/Getty Images) 5/10 Louis Tomlinson compareceu ao sepultamento de Liam Payne (Jonathan Brady/PA Images/Getty Images) 6/10 Niall Horan no funeral de Liam Payne, ex-companheiro de One direction (Karwai Tang/WireImage/Getty Images) 7/10 Simon Cowell e Lauren Silverman no funeral de Liam. Cowell foi empre´sario do one Direction (Karwai Tang/WireImage/Getty Images) 8/10 Arranjo de flores remete ao boliche, jogo adorado por Liam Payne (Karwai Tang/WireImage/Getty Images) 9/10 Arranjo de flores forma a palavra 'Daddy' (papai). Liam era pai de Bear, de 7 anos (Dan Kitwood/Getty Images) 10/10 Carruagem que carregou o caixão de liam adornada com a palavra 'Son' (filho) (Jonathan Brady/PA Images/Getty Images)

A morte de Liam Payne

Ex-integrante do grupo One Direction, Liam Payne morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, depois de cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. A autópsia descartou a possibilidade de suicídio e apontou que o músico estava em um estado de semiconsciência ou total inconsciência na hora da queda, causado pelo consumo de uma série de drogas. O exame descartou também o envolvimento de terceiros na morte de Liam, mas a polícia argentina investiga três homens que teria fornecido drogas a ele e abandonado o cantor. A investigação, inclusivo, foi o motivo do sepultamento ter demorado tanto, já que o corpo foi mantido na Argentina para análises.

Continua após a publicidade

Quem foi Liam Payne?

Nascido em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido, Payne ficou famoso na adolescência em 2010, após entrar no reality show musical The X Factor, programa em que foi selecionado pelos jurados para formar a boy band One Direction, junto com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik. O quinteto se tornou um dos maiores grupos musicais da década e permaneceu até 2016, quando se separou e todos seguiram carreiras solo. No mesmo ano, ele assumiu namoro com a cantora Cheryl Cole, com quem teve um filho em 2017, chamado Bear. Após o fim do One Direction, lançou o seu primeiro single solo Strip That Down. O primeiro disco, LP1, veio em 2019. Em 2021, Liam Payne se apresentou em uma festa de 15 anos em Goiânia, no aniversário da filha de um fazendeiro. Em 2023, ele se apresentaria no Brasil no festival The Town, mas cancelou o show após sofrer de uma infecção renal.

