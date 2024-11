Ex-integrantes da banda de Erasmo Carlos fazem show tributo em São Paulo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Ícone da Jovem Guarda, o roqueiro Erasmo Carlos, que morreu há dois anos, em 22 de novembro de 2022, será homenageado com um show tributo neste sábado, 9, às 20h, no Blue Note SP, em São Paulo. Intitulado Erasmando – Um Tributo Ao Gigante Gentil Erasmo Carlos, o show foi criado por Luiz Lopes , Mario Vitor, Pedro Herzog e Rike Frainer, quatro ex-integrantes da banda de Erasmo. Em São Paulo, a apresentação também terá participação do guitarrista Luis Sérgio Carlini, ex-integrante da banda de Rita Lee Tutti Frutti, e Lucinha Turnbull, considerada a primeira guitarrista mulher do Brasil e quem deu a Erasmo o apelido de Gigante Gentil.

O show tributo estreou no Rio de Janeiro, onde também passou pelo Blue Note carioca, e também pelo Teatro Rival. O repertório traz releituras de grandes clássicos da trajetória de Erasmo como compositor, algumas pérolas do rock nacional. “Para os fãs e para todos que o amavam ficou um vazio enorme, para mim é difícil imaginar o mundo sem o Erasmo, parece que foi ontem, ele me dizendo que a estrada era gigante e longa, que era para eu seguir em frente”, conta Luiz Lopez, produtor e idealizador deste projeto.

SERVIÇO:

ERASMANDO – UM TRIBUTO AO GIGANTE GENTIL ERASMO CARLOS

Blue Note São Paulo

Avenida Paulista, 2073, Bela Vista, São Paulo

Única apresentação, dia 9/11, às 20 horas

Ingressos a partir de R$ 60 na plataforma digital Eventim e nas bilheterias do Blue Note

Classificação livre (menores somente acompanhados de seus responsáveis)

Link de vendas: https://bluenotesp.com/shows/erasmando

