Estrelas da música exaltadas por Silvio Santos, de Nahim a Ronnie Von

Um dos programas mais celebrados do SBT, Qual é a Música?, criado por Silvio Santos em 1976, promovia uma gincana musical entre artistas que deveriam adivinhar qual música estava tocando ouvindo apenas algumas notas ou acordes das canções. Quando os famosos não sabiam a música, a plateia era convidada a cantar e ganhava aviãozinhos de dinheiro.

Os maiores vencedores do programa até hoje são lembrados, com Ronnie Von no topo, com 25 vitórias consecutivas, seguido por Sílvio Brito, com 24 vitórias, Gretchen, com 22 e Nahim, com 20. Foi graças ao Silvio Santos que Nahim, que morreu em 13 de junho, ganhou notoriedade nacional. O programa era uma versão do americano Name That Tune, criado em 1952, na NBC.

Nos anos 1990, o programa brasileiro entrou em um hiato e voltou em 1999 com novos participantes.

Mas foi no programa Show de Calouros que Silvio Santos deu espaço para artistas como Sônia Lima, Décio Piccini, Aracy de Almeida, Jorge Lafond, Leão Lobo, Wagner Montes, Pedro de Lara, Elke Maravilha, Mara Maravilha e muitos outros que ocupavam a bancada do programa dando opiniões polêmicas e avaliando o talento de ilustres desconhecidos.

